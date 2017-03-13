桃園市中壢區中山里設星空花園 產蔬助弱

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中壢區中山里由里長王寧政帶領環保志工，在集會所頂樓闢建「星空花園」。（環保局提供）

中壢區中山里由里長王寧政帶領環保志工在集會所頂樓闢建「星空花園」，裡頭搭建特色環保花架，用「籃耕」方式栽種蘆筍、芹菜、長年菜、薑等，採收後為弱勢里民供餐，不僅成功打造特色空中花園，裡頭更充滿里民的愛心。

(中時)