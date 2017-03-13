媒體指總統母姊反同婚 府:錯誤訊息

媒體今天以「同婚入法壓力大 蔡英文：姊姊一天到晚打電話給我，她們也反對」為題報導。總統府晚間指出，總統從未有過這樣的談話，請該刊善盡查證責任，立即更正相關報導。

總統府晚間指出，有媒體引用不正確消息來源，稱總統蔡英文曾就婚姻平權議題有「你們不要再來跟我抱怨了，我的壓力也很大.....」等談話。

總統府強調，蔡總統從未有過這樣的談話，為免錯誤訊息混誤輿情，特此說明，「也請該刊善盡查證責任，立即更正相關報導」。1060313

(中央社)