走向無紙化 7成大陸網友：現金非必需

隨著塑膠貨幣與手機支付等新科技的日新月異，越來越多大陸民眾敢不帶現金就出門消費。一項調查顯示，超過7成的大陸網友認為現金已經不再是生活必需品。

北京青年報引述研究機構艾瑞諮詢集團（iResearch Consulting Group）指出，去年中國大陸第三方行動支付的規模擴大2倍，達到人民幣38兆元，已經接近美國的50倍。尼爾森調查也發現，86%中國大陸消費者使用並信賴行動支付，遠遠高於其他國家。

報導分析指出，行動支付在中國大陸快速發展，主要是因為中國大陸沒有深厚的信用卡文化，直接從現金支付跳到行動支付；另方面也是因為大陸的第三方支付機構快速發展，大力推動之故。

中國大陸支付清算協會去年年底曾發布「2016年移動支付用戶調研報告」。報告顯示，47.5%客戶都是因為可以不需攜帶現金或金融卡、信用卡，選擇以行動支付方式消費。

有趣的是，中國大陸的行動支付並未呈現明顯的城鄉差距。報告顯示，去年中國大陸縣城的行動支付用戶最多，達到19.6%；省會城市占19.0%，排名第二；農村地區占第三位，比例達到17.0%。

大陸行動支付平台「支付寶」的行動支付滲透率也顯示，西藏的行動支付比例達到90%最高，其次是青海、甘肅，都遠遠超過東部沿海省分。1060313

(中央社)