費雍將遭法官傳喚 無論結果有意選到底
代表右派競選法國總統的費雍深陷家人涉嫌坐領乾薪案件，將於這週接受預審法官傳喚，事關他是否被列為正式調查對象。他曾承諾，若遭正式調查就會退選，但如今傾向競選到底。
法國諷刺媒體「鴨鳴報」（Le Canard Enchaine）1月下旬報導費雍（Francois Fillon）之妻潘妮洛普．費雍（Penelope Fillon）涉嫌以擔任國會助理名義，領取數十萬歐元，卻可能並未實際工作。
媒體接著揭露，費雍也曾於擔任參議員時雇用兩名子女，他們共領取數萬歐元薪資。
在法國，國民議會議員和參議員有權雇用親屬為助理，但若實際上並未提供勞力，就涉及侵吞公款。
負責此案的預審法官將於15日傳喚費雍，做為是否要把他列為正式調查對象的參考。
共和黨籍（LR）的費雍在媒體民調中原本是最受歡迎的新任總統人選，但在案件接連曝光後，他的支持率一落千丈，至今仍落後於號稱中間派的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）和極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），很可能於第一輪投票就被淘汰。
費雍今天說，他自一開始就沒獲得像一般人那樣可充分解釋的待遇。
費雍在1月下旬時曾自清，他若被列為正式調查對象，就會退選；不過，如今他似乎有意改變態度。
「我曾說，如果我被列為正式調查對象，就會退選，但前提是這項正式調查的條件要正常」，他說，他不會聽從那些把司法當工具的人的命令，並因此放棄競選、讓中間偏右派缺乏一個肩負希望和價值的候選人。
他表示，在民主制度下，執政者的權力是人民給予的，他會挺身面對普選。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。