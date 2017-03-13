費雍將遭法官傳喚 無論結果有意選到底

代表右派競選法國總統的費雍深陷家人涉嫌坐領乾薪案件，將於這週接受預審法官傳喚，事關他是否被列為正式調查對象。他曾承諾，若遭正式調查就會退選，但如今傾向競選到底。

法國諷刺媒體「鴨鳴報」（Le Canard Enchaine）1月下旬報導費雍（Francois Fillon）之妻潘妮洛普．費雍（Penelope Fillon）涉嫌以擔任國會助理名義，領取數十萬歐元，卻可能並未實際工作。

媒體接著揭露，費雍也曾於擔任參議員時雇用兩名子女，他們共領取數萬歐元薪資。

在法國，國民議會議員和參議員有權雇用親屬為助理，但若實際上並未提供勞力，就涉及侵吞公款。

負責此案的預審法官將於15日傳喚費雍，做為是否要把他列為正式調查對象的參考。

共和黨籍（LR）的費雍在媒體民調中原本是最受歡迎的新任總統人選，但在案件接連曝光後，他的支持率一落千丈，至今仍落後於號稱中間派的前經濟部長馬克宏（Emmanuel Macron）和極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen），很可能於第一輪投票就被淘汰。

費雍今天說，他自一開始就沒獲得像一般人那樣可充分解釋的待遇。

費雍在1月下旬時曾自清，他若被列為正式調查對象，就會退選；不過，如今他似乎有意改變態度。

「我曾說，如果我被列為正式調查對象，就會退選，但前提是這項正式調查的條件要正常」，他說，他不會聽從那些把司法當工具的人的命令，並因此放棄競選、讓中間偏右派缺乏一個肩負希望和價值的候選人。

他表示，在民主制度下，執政者的權力是人民給予的，他會挺身面對普選。1060313

(中央社)