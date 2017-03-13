安倍妻作風高調 涉購地疑雲引罕見質疑
日本首相夫人安倍昭惠以美式高調作風聞名，日前卻因1間與她有關聯的國家主義學校，捲入土地交易疑雲，引發對於日本領導人配偶的罕見負面質疑。
路透社報導，總部設於日本關西大阪的教育機構森友學園，涉嫌以低價購入國有土地，日本首相安倍晉三表示，無論是他或安倍昭惠，皆未介入這項交易。森友學園原計畫4月開設小學，由安倍昭惠擔任榮譽校長。
反對黨數週來在會國針對此事提出質疑，「每日新聞」（Mainichi）的週末民調顯示，安倍的支持率也因此下跌5個百分點，降至50%，從上月與美國總統川普（Donald Trump）會面後飆升的支持率跌落。
持續不斷的反對黨質疑讓安倍感到不快，他指控1名國會議員用看待罪犯的態度對待他妻子。
安倍昭惠本人則公開表達自己的困惑，她上週在1場國際婦女日活動上說：「我對於我為何會如此受到矚目感到迷惑不解。」
54歲的安倍昭惠一直以來都以支持自由理想聞名，淡化她丈夫的保守形象。她在丈夫2012年第2次出任首相後，以擁護先進觀點多次登上媒體頭條，議題包括男女同志、雙性戀者以及跨性別者團體（LGBT）權利及反核等，經常與她保守的丈夫立場不一致。
但安倍昭惠也曾前往東京靖國神社參拜，這間供奉陣亡將士的神社，被日本鄰國中國大陸及南韓視為戰前軍國主義的象徵。
1名曾多次訪問安倍昭惠的日本記者表示：「她按照自己的步調前進，並未考慮太多她身為首相夫人的立場。」
她說：「我不認為她懷有『自由派』或『保守派』的政治意識型態。」
日本多數政治人物的妻子都隱居幕後，默默博取選區選民支持，這次事件顯現出1位高調的「首相夫人」可能帶來的風險。
1名前政府官員表示：「領導者的配偶可能成為1項利器，但也可能是毒藥。」他拒絕具名發表這番觸及敏感議題的言論。（譯者：中央社廖禹揚）1060313
(中央社)
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