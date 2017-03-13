柏林旅展 觀光局宣傳影片獲五星殊榮

柏林旅展觀光局獲獎，代表團上台領獎。（圖／觀光局提供）

柏林旅展觀光局宣傳影片獲獎。（圖／觀光局提供）

為爭取多元客源，交通部觀光局組團參加2017年ITB柏林旅展，三支臺灣觀光宣傳影片分別獲得柏林旅展金城門獎（The Golden City Gate）音樂類五顆星（第一獎）、生態旅遊類四顆星（第二獎）及生態活動類三顆星（第三獎），由領軍的交通部觀光局國際組林坤源組長代表受獎。

柏林旅展（ITB Berlin）今（106）年3月8日至12日於德國柏林展覽館舉行，有來自全球五大洲187個國家地區、超過1萬家廠商參展，估計約12萬名買主參與展覽現場各項活動，參觀人數逾18萬人次，交易金額達7億歐元，為全球最大規模旅展。

交通部觀光局以「多元行銷．布局全球」為策略，持續號召臺灣觀光業界組團參加柏林旅展，齊力推廣臺灣觀光魅力。

今年臺灣館以生態旅遊、綠能觀光為主題，搭配「Taiwan-The Heart of Asia」臺灣觀光品牌意象，呈現臺灣登山健行、自行車旅遊及鐵道旅遊主題，同時選擇合適主題的Taiwan-The Heart of Asia、Time for TAIWAN-My beautiful island及Taiwan Cycle Festival--KOM Challage等3支觀光宣傳影片參加旅展音樂及影片競賽，分別獲得音樂類五顆星（第一獎）、生態旅遊類四顆星（第二獎）及生態活動類三顆星（第三獎），顯見觀光局製作之觀光宣傳影片內容及品質受到國際肯定與認同。

代表領獎的交通部觀光局國際組林坤源組長表示：「觀光局為了在國際間打響品牌、吸引更多元的國際旅客到臺灣，不斷在宣傳素材上推陳出新，特別是臺灣地處熱帶及亞熱帶交界，北回歸線橫跨，不只四面環海更有200座以上海拔高度超過3,000公尺的高山，孕育了多樣化的自然景觀與物種，加上近年來臺灣大力推動自行車旅遊，每年11月辦理自行車節活動，更具體的以推動低碳旅遊環境，落實國際間生態旅遊的概念，讓臺灣更具備吸引喜愛戶外冒險、自然探索活動的歐美人士。

未來臺灣將繼續致力於永續旅遊環境的營造，善盡地球公民角色，讓臺灣的觀光產業更朝向綠色產業邁進。」

參加柏林旅展的臺灣代表團還包括臺灣觀光協會、2家國籍航空公司、民宿協會、3家飯店及10家旅行社業者，觀光局邀請AMIS旮亙原住民樂團及三昧堂創意木偶團隊表演團體共同前往，於展場內辦理媒體業者說明會及臺灣觀光推廣說明會等活動，亦於德國辦理臺灣觀光推廣說明會，共同開發更多旅遊業者販售通路，增強歐洲民眾對臺灣觀光目的地的印象，期吸引更多歐洲旅客來體驗臺灣獨特的旅遊魅力。

(中時)