柏林旅展 觀光局宣傳影片獲五星殊榮

柏林旅展觀光局獲獎,代表團上台領獎。(圖/觀光局提供)

柏林旅展觀光局宣傳影片獲獎。(圖/觀光局提供)

為爭取多元客源,交通部觀光局組團參加2017年ITB柏林旅展,三支臺灣觀光宣傳影片分別獲得柏林旅展金城門獎(The Golden City Gate)音樂類五顆星(第一獎)、生態旅遊類四顆星(第二獎)及生態活動類三顆星(第三獎),由領軍的交通部觀光局國際組林坤源組長代表受獎。

柏林旅展(ITB Berlin)今(106)年3月8日至12日於德國柏林展覽館舉行,有來自全球五大洲187個國家地區、超過1萬家廠商參展,估計約12萬名買主參與展覽現場各項活動,參觀人數逾18萬人次,交易金額達7億歐元,為全球最大規模旅展。

交通部觀光局以「多元行銷.布局全球」為策略,持續號召臺灣觀光業界組團參加柏林旅展,齊力推廣臺灣觀光魅力。

今年臺灣館以生態旅遊、綠能觀光為主題,搭配「Taiwan-The Heart of Asia」臺灣觀光品牌意象,呈現臺灣登山健行、自行車旅遊及鐵道旅遊主題,同時選擇合適主題的Taiwan-The Heart of Asia、Time for TAIWAN-My beautiful island及Taiwan Cycle Festival--KOM Challage等3支觀光宣傳影片參加旅展音樂及影片競賽,分別獲得音樂類五顆星(第一獎)、生態旅遊類四顆星(第二獎)及生態活動類三顆星(第三獎),顯見觀光局製作之觀光宣傳影片內容及品質受到國際肯定與認同。

代表領獎的交通部觀光局國際組林坤源組長表示:「觀光局為了在國際間打響品牌、吸引更多元的國際旅客到臺灣,不斷在宣傳素材上推陳出新,特別是臺灣地處熱帶及亞熱帶交界,北回歸線橫跨,不只四面環海更有200座以上海拔高度超過3,000公尺的高山,孕育了多樣化的自然景觀與物種,加上近年來臺灣大力推動自行車旅遊,每年11月辦理自行車節活動,更具體的以推動低碳旅遊環境,落實國際間生態旅遊的概念,讓臺灣更具備吸引喜愛戶外冒險、自然探索活動的歐美人士。

未來臺灣將繼續致力於永續旅遊環境的營造,善盡地球公民角色,讓臺灣的觀光產業更朝向綠色產業邁進。」

參加柏林旅展的臺灣代表團還包括臺灣觀光協會、2家國籍航空公司、民宿協會、3家飯店及10家旅行社業者,觀光局邀請AMIS旮亙原住民樂團及三昧堂創意木偶團隊表演團體共同前往,於展場內辦理媒體業者說明會及臺灣觀光推廣說明會等活動,亦於德國辦理臺灣觀光推廣說明會,共同開發更多旅遊業者販售通路,增強歐洲民眾對臺灣觀光目的地的印象,期吸引更多歐洲旅客來體驗臺灣獨特的旅遊魅力。

(中時)