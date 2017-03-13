印度國防部長掌果阿省 防長由財長兼任

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印度國防部長巴里卡（Manohar Parrikar）今天辭去國防部長一職，將在明天宣誓就職為果阿省（Goa）省長。印度財政部長賈特里（Arun Jaitley）被任命兼管國防部。

巴里卡今天宣布，他已辭去國防部長一職，並將職缺交給總理辦公室。

印度總統府（Rashtrapati Bhavan）發聲明說，總統在總理建議下，接受巴里卡辭職，且根據憲法相關規定立即生效。

這份聲明指出，總統也根據總理的建議，財政部長賈特里除現任財政部長職務外，任命他掌管國防部。

巴里卡表示，他明晚將與所籌組的果阿省新政府內閣一級首長一起宣誓就職，但有關哪些人擔任果阿省新政府內閣一級首長及首長的數量，決定後將通知媒體。

雖然印度中央執政的印度人民黨（BJP）在果阿省議會40個席次中拿到13席，僅是省議會第二大黨，但由於印度人民黨在5省選舉中贏得大勝，取得和小黨結盟，讓拿到17席的國大黨反淪為果阿省的在野黨。

巴里卡說，雖然BJP的省議會席次沒有達到組閣的數量，但過半的21個席次是在合作夥伴結盟下實現的。

印度人民黨在這次5省選舉中，以過半多數拿到人口占印度1/6的北方省和北阿坎德省執政權，現在又拿下果阿省政權後，印度人民黨等於在5省中拿下3個省的政權，對印度總理莫迪2019年連任有莫大幫助。1060313

(中央社)