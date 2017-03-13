部長遭逐出 土耳其正式向荷蘭抗議

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土耳其外交部消息人士說，土耳其今天連續第3天召喚荷蘭大使館代辦，對土耳其部長週末在荷蘭所受待遇提出正式抗議，加深兩國間外交齟齬。

法新社報導，荷蘭阻止土耳其部長入境為宣導修憲公投舉行的大型集會演說，在兩國間引發爭端。土耳其4月16日公投，將擴大總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）權力。

消息人士說，荷蘭代辦惠辛嘉（Daan Feddo Huisinga）拿到2份短柬，土耳其政府表明，希望收到荷蘭行文道歉，還指控荷蘭破壞維也納外交關係公約。

土耳其外交部正式抗議家庭部長卡雅（Fatma Betul Sayan Kaya）昨天遭荷蘭逐出，以及荷蘭對接著發生的示威民眾「不成比例」使用武力。

惠辛嘉11日下午首度接受召喚，那是因荷蘭政府拒絕土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）降落，因為他揚言不准他入境就要制裁荷蘭。

惠辛嘉12日二度被召喚，因卡雅遭荷蘭逐出，由警察護送到德國邊界。（譯者：中央社羅苑韶）1060313

(中央社)