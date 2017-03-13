「點點心」白色情人節 玫瑰心燒賣當日限定

點點心推出白色情人節當日限定的「玫瑰心燒賣」，限內用，服務費另計，每桌限點一份。（業者提供）

微風信義、微風台北車站和新光三越台中中港店吃得到的排隊港點「點點心」，趁明天（14日）白色情人節玩創意、耍幽默，推出當日限定的「玫瑰心燒賣」，將招牌餐點之一的蟹子燒賣皇改為玫瑰花造型，加上橘色蟹子點綴，就像一朵黃玫瑰。

同時舉辦超有梗優惠活動，拍照上傳打卡點點心粉絲團，帶女友一同用餐享8折優惠；帶老婆享6折優惠；帶老婆和女友一起，則免費招待。業者表示數量有限，每間店限量50份，也因活動有趣，尚未開賣已在粉絲團造成話題，有網友說這活動真是「狂」，還有女網友喊說要帶老公和男友一起去，引來不少討論。

(中時)