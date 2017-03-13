陸前官員：TPP爛尾工程 陸不炒冷飯

中國國際經濟交流中心副理事長、大陸商務部前副部長魏建國說，關於中國大陸是否參加TPP的討論應該告一段落了，TPP已經成為「爛尾工程」，「我們炒這鍋冷飯的可能性不大」。

應太平洋聯盟輪值主席國智利邀請，中國大陸拉美事務特別代表殷恒民將率團出席14至15日在智利舉行的亞太區域經濟一體化高級別對話會。這件事引起外界討論，有人解讀，大陸在為接手跨太平洋夥伴協定（TPP）探路。

針對外界的討論，魏建國今天在中共黨媒環球時報撰文表示，這種爭論有必要告一段落了。這場會議並不是TPP成員國會議，「該會議一直想請中國參加，中國派出員去看一看、聽一聽，實屬正常」。

魏建國指出，把中國派代表參加，看做中國在考慮加入TPP，「這完全是誤解，中國起碼到目前為止還沒有這方面的表示和想法」。他還批評，TPP事實上已經成為「爛尾工程」，連美國都已拋棄TPP，「我們炒這鍋冷飯的可能性不大」。

他說，大陸的態度和方向，仍然是力推區域全面經濟夥伴協定（RCEP）與亞太自由貿易區（FTAAP）這兩個區域性經濟合作組織，而不是「中國準備來接手群龍無首的TPP」。1060313

(中央社)