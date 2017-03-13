暴風雪將臨 美國東岸全力戒備
近半個美國今天籠罩於凜冽寒風中，東岸大部分地區正全力戒備這個可能是今冬最強大風暴來襲。
美國東岸大部分地區歷經一個異常溫暖的冬季後，春天的腳步原本可能不遠了，但在兩個低壓系統結合後，名為「冬季風暴史特拉」（Winter Storm Stella）的強烈東北氣團正在東岸附近逐漸成形，從阿巴拉契亞山脈（Appalachians）中部到新英格蘭（New England）地區，深陷超過46公分的積雪中。
美國國家氣象局（National Weather Service）警告，這場暴風雪可能在今晚到明天帶來破紀錄的低溫天氣，而「有些地區會出現大雪，造成旅行困難和停電」。
氣象局對紐約發出了暴雪預警，並預期將因此導致旅行「異常危險」。從華府地區到緬因州南部都在冬季暴風雪預警範圍。
瞬間陣風速度預計高達時速97公里以上。
氣象局說：「預期降下的可觀雪量將導致旅行十分危險。除非緊急情況，否則不要出門。若必須外出，要在車裡準備充分的照明設備、食物和飲水，以防萬一。」
據航空追蹤網站「flightaware」，數百航班在暴風雪來臨前取消。（譯者：中央社周慧盈）1060313
(中央社)
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