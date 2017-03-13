冷面殺手謝惠仁 假釋出獄

法務部矯正署今天證實，民國82年槍殺彰化天道盟「阿不倒」謝通運的冷面殺手謝惠仁，已經在本月10日從嘉義鹿草監獄假釋出獄。

臉書社團「黑色豪門企業」今天PO出一段謝惠仁當天假釋出獄的影片，當時監獄外有20、30人等待接他，當謝惠仁步出監獄時，立刻有人上前幫忙提行李，簇擁他步下台階。

在監獄外等待的人士，一見到謝惠仁出現，立刻上前搶著拉他上轎車，後來謝惠仁坐進一輛銀色轎車離去。

謝惠仁於82年槍殺「阿不倒」謝通運後逃亡，8年後在高雄落網，一審被依殺人罪判處死刑，最後以無期徒刑定讞，入獄服刑。

謝惠仁在進入黑社會前，曾是小學體育代課老師，在嘉義鹿草監獄服刑期間，不僅寫得一手好書法，還曾在空中大學教室苦讀，因表現良好而於本月10日獲假釋。1060313

(中央社)