檢討經典賽組訓 劉玠廷：落實分級
世界棒球經典賽中華隊3敗收場，引發檢討聲浪，中華職棒Lamigo球團領隊劉玠廷今天表示，對於國家隊組訓的爭議，奧運、12強、經典賽等一級賽事應由職棒主導。
劉玠廷今晚在公共電視「有話好說」節目，與主持人陳信聰、體育主播錢定遠對談，節目並電話連線給中華民國棒球協會秘書長林宗成。
對於主持人提到，中華隊這次成績不佳與桃猿隊沒有派球員參賽有關，劉玠廷回應，不應該以成敗論斷，運動本來有輸有贏，不是誰來組訓就保證一定贏。
劉玠廷表示，今天站出來是要討論「結構性的不公不義」，他舉例說，球團付薪水給球員、認養球場，結果遇到國際賽，棒協無償使用，球團負擔球員受傷風險，而棒協卻賺到轉播權利金、門票、廣告贊助等收入。
劉玠廷說，球團過去也曾經支持國家隊，在2008年北京奧運時，總教練洪一中放下球季賽，在棒協的安排下到美國觀察旅外球員，結果棒協安排不當，沒掌握增菘瑋先發的時間，「業餘做事情就是業餘的方式」。
劉玠廷以2013年經典賽為例，中華職棒主導選拔、訓練兩樣苦差事，建立保險制度，前會長黃鎮台還募款發給球員出賽費、完善後勤補給，最能了解球員的需求。
劉玠廷批評棒協，經典賽集訓從去年12月中就開始，歷經2個多月，無視球員在12月到1月底是休息的時間，「你休息的時間拿來工作，工作的品質會好嗎？」何況接下來還要面對7個月長的球季。
是否參考日本成立國家隊公司？劉玠廷認為，只要落實國際賽分級制度，就能解決組訓的紛爭，奧運、經典賽、12強都是以職棒球員為主體，中華職棒又占大多數，理應由職棒聯盟主導，「講白一點，我負責組訓，球員受傷我心裡也比較甘願」。1060313
(中央社)
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