索馬利亞傳自殺攻擊 至少8死

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索馬利亞警方說，首都摩加迪休一間飯店附近今天發生一起自殺汽車炸彈攻擊案，造成至少8人身亡、7人受傷。

美聯社報導，警方官員哈山（Mohamed Hussein）指出，炸彈客今天上午在維赫利耶飯店（Weheliye）附近交通繁忙的路上引爆炸彈。

目前為止尚無團體承認犯下這起自殺攻擊案，但與蓋達組織（al-Qaida）有關聯的伊斯蘭極端團體青年黨（al Shabaab）經常犯下類似案件。

青年黨雖已被逐出在索馬利亞南部和中部的大部分關鍵據點，但仍繼續在全國各地進行造成嚴重傷亡的游擊戰。

路透社報導，警官奧斯曼（Nur Osman）說，這起自殺汽車攻擊案之前數小時，一輛迷你巴士開近摩加迪休一個檢查站時因拒絕停車而遭警方開槍射擊，巴士因此爆炸，導致2人受傷。（譯者：中央社周慧盈）1060313

(中央社)