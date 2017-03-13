睽違10年 朱德剛再演吳念真人間系列

吳念真舞台劇作品《人間條件6：未來的主人翁》說出「三明治世代」辛酸，引發觀眾共鳴，13日主要演員一同出席宣傳。 (王英豪攝)

由吳念真編導的舞台劇《人間條件6：未來的主人翁》將再重演，除了部分原班人馬，如柯一正、羅北安、吳定謙等人，也將由跨足影、劇、相聲的演員朱德剛和紙風車劇團副團長莊瓊如同台飆戲，演出先前版本裡由李永豐、林美秀所飾演的老夫妻角色。

朱德剛近年搬到花蓮定居，並在當地耕耘相聲表演教學，每次拍戲都得搭火車通勤來台北，他在今（13）日記者會表示，他曾經是綠光劇團的固定班底，也曾參與2007年《人間條件2：她與她生命中的男人們》演出，「上一次演綠光劇團的戲，轉眼間已經是10年前了，這次再回來，很有感觸，像是回到家一樣，雖然演的是一個不斷和太太吵架的老先生，但演得很自在。」

《人間條件6：未來的主人翁》是吳念真2014年作品，曾創下全台37場完售紀錄，劇情以多段故事描述青壯年人口的辛酸心情，包括照護臥病在床老父的孝子、不想接管家業的富二代、努力按表操課卻仍不孕的夫婦、終日爭吵鬧離婚的老夫妻、雙薪卻入不敷出的夫婦，在在道出世代難題。

羅北安表示，這齣戲非常特別，每一個演員都是主角，「編導吳念真以同等戲分手法處理每一段生命故事，突顯他們生活裡的難處，也試著在劇中找到出口，並嘗試與問題和解。」

像是其中令人備感心酸、沉重的段落，莫過於長年照顧重症父親的孝子，因為無法工作，必須仰賴女友經濟支援，令他在盡孝道與經濟壓力的雙重磨難下，情緒爆發對老父嘶吼一句：「爸！你為什麼不趕快去死。」點出台灣目前所面臨的長照議題，吳念真也在劇中安排一場父子於夢中對話的戲，紓解情緒和壓力。

《人間條件6：未來的主人翁》將在4月14日至15日於台中中山堂、4月21至22日在台南文化中心、5月13日於竹北演藝廳；5月26日至28日、6月2日至4日在台北城市舞台，6月9日至10日在高雄至德堂演出。

(中時)