二戰以來最大規模！日本5月將派遣最大軍艦巡航南海

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日本計畫5月起派遣最大軍艦「出雲號」在南海進行為期3個月的巡航。（美聯社）

日本參與南海事務，終於要付諸行動！3位消息人士稱，日本政府5月起將派遣最大軍艦，在南海進行為期3個月的巡航，這是日本自二戰以來在該地區最大一次海軍力量的展示。

路透獨家報導，僅服役兩年的「出雲號」直升機航母將經停新加坡、印尼、菲律賓和斯里蘭卡，然後7月在馬拉巴爾海岸參加美國與印度艦艇的聯合海上演習。

消息人士補充說，「出雲號」直升機航母將在8月返回日本。

一名熟知這項計畫的消息人士透露，派遣「出雲號」直升機航母執行延長任務，目的是要測試它的能力。他說，「出雲號」直升機航母將在南海與美國海軍一同進行訓練。

對此消息，日本海上自衛隊發言人沒有評論。

(中時電子報)