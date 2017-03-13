「那對夫妻」遭爆大頭症 Nico淚崩澄清

「那對夫妻」遭爆大頭症，今在臉書開直播澄清。（圖／取材自「那對夫妻」臉書）

對於大頭症的指控，「那對夫妻」一一解釋真相。（取材自「那對夫妻」臉書）

網路紅人「那對夫妻」品筠（Nico）和京燁（Kim），時常在粉絲專頁分享和女兒「妮妮」的逗趣互動，吸引超過2百萬網友追蹤，擁有高人氣，日前推出單曲《妮，可以公主病》還登上音樂排行榜冠軍。沒想到，近日他們被爆有大頭症，遭控「拍影片不給腳本、靠感覺行事、欺負助理、眼中只有錢」等4罪狀。

據《壹週刊》報導，「那對夫妻」拍一支片的價碼高達30萬元，但仍吸引許多廠商邀約，而有爆料指出，他們因主張是自然隨興風格，在拍片前都不給腳本，只簡單描述情境，若被要求修改腳本，他們就會不高興，透過協調後，才再以文字描述拍片方向。

至於「靠感覺行事」，爆料者指出夫妻倆曾答應廠商接下一贈獎活動，但發現獎品只冠軍有價值數千元的鑄鐵鍋，其他的都非昂貴產品，還要求對方全換成鑄鐵鍋。不過，廠商因成本過高而婉拒，改換10個馬克杯，沒想到最後兩人就拒接，令隔天就要上線的活動緊急喊卡。

另外，爆料者還稱粉絲頁有次辦自拍棒抽獎，Nico先是請助理向公司同事喊話去留言，打算要抽給同事，但事後抽獎結果出爐，Nico竟又罵助理「怎麼可以作弊」。最後，他們希望近期推出的夯曲《妮，可以公主病》能在KTV上架，不過遭業者拒絕，僅願意免費上架，但他們仍希望可以收到授權費，就算3、5萬也好。

而「那對夫妻」稍早也在臉書開直播解釋這些指控，表示合約都有註明，稱有妮妮在的話，無法給腳本，「因為她是小孩，不是演員」；對於感覺行事，則解釋想以家人和粉絲為優先考量，不想為了賺錢而變商業化；接著抽獎一事，是助理誤解了Nico的意思，才誤抽成全部都是朋友，事後已全部重抽，但可能當時對助理的語氣稍微嚴肅了點，才嚇哭對方，對此，Kim也趁著直播表達抱歉；至於KTV上架歌曲，是接洽的先後順序才變成沒有授權費。

解釋時，Nico更一度委屈落淚，讓Kim心疼不已，一把摟過愛妻，MAN喊「老公處理，有什麼想法都是老公的想法！」直播記者會結束，也吸引粉絲在底下留言支持，覺得他們只是人紅是非多。

(中時電子報)