板橋大遠百首度改裝出清 最高回饋18.5％
成立5年多的板橋大遠百19日前推出「春日新裝」活動，本月不只迎新裝/妝，也首度改裝出清1折起，加上限期滿千送百活動，最高回饋達18.5%！
「春日新裝」活動19日前2F~5F女裝當日單筆滿3500送250外，17日前加碼當日單筆滿3000加送300，也就是滿3500可送550；5F~8F男裝、童裝當日單筆滿2800送280、7F家用當日單筆滿5000送500。
更聯合4大銀行祭出信用卡滿額送好禮，當日刷滿6000送100，26日前美國運通加碼推出，持任一台灣發行的信用卡，全館當日單筆滿5000送100，春季新品服飾折扣最高回饋18.5%。
春季美妝新品中氣墊粉餅、脣膏與淨白、保溼商品都是焦點，shu uemura全新八大奇蹟粉底組，卡友價3060元；M.A.C亮白C超顯白粉餅售價1500元、亮白C氣墊粉餅售價1600元、亮白C保溼化妝水售價1350元；YSL恆久完美氣墊粉餅星鑽限定版售價2200元；MAKE UP FOR EVER氣墊嘟脣組優惠價1810元。
另有符合當季的淨白美人計畫新品，雅詩蘭黛極淨光超值新品組優惠價4800元；SK-II CC霜特惠組卡友價2250元；蘭蔻超修護玫瑰精華組優惠價6900元；倩碧高效美白明星體驗組優惠價2500元。
此外，首度改裝出清，寢具下殺1折起、女裝最低2.8折、運動品牌萬件5折起。品牌內衣20日前4折起，12日前買曼黛瑪璉、瑪登瑪朵購春夏新品可現抵300元。女裝黛安娜花漾外套加花漾典雅窄裙原價1萬7780元，獨家組合價5000元；CHICA襯衫、方格針織、黑色寬褲原價9340元，獨家組合價3270。
寢具出清最殺，Charisma緹花雙人床包四件組原價3萬8320元，特價7980元，買一送一，相當於1折。21日前「超激!運動用品萬件出清」包括NIKE、MIZUNO、Reebok、CONVERSE，全面5折起。
(中時)
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