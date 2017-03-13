WSBL季後賽》三老連線 國泰斷「電」聽牌
家有一老如有一寶，國泰女籃陣中就有3寶。13日交叉準決賽國泰面對台電，藍浩語、陳萓峰、劉君儀下半場挺身而出，藍浩語兩記3分球助球隊第3節打出21比13攻勢，終場70比51聽牌，再一勝挺進冠軍戰。
此役劉君儀上場24分鐘，繳出10分、8籃板數據，被教練鄭慧芸點名是高效率球員，「她知道自己扮演的角色，不浪費一分一秒。」劉君儀則說，「先前因傷教練也有控制我上場時間，但我還是有為季後賽做準備。上場就是做好自己該做的。」
36歲的劉君儀坦言，陣中球員間年齡差距不小，年輕球員季後賽經驗相較之下也顯不足，進到季後賽，年輕球員難免綁手綁腳，老將也得適時扛起重任。
「上半場藍浩語被緊盯，但我跟她說『妳是射手，我們一定會讓妳多拿球。』也剛好陳萓峰給得到。」劉君儀笑說，「我們剛好3個人，私下都自稱是『三老連線。』」陳萓峰單場送出8助攻、藍浩語8分、4籃板，鄭伊秀、陳鈺君各得12分則是全隊最佳。
台電總教練錢薇娟強調，球員此役心態很好，「國泰身體抗衡好，我們一年一年有進步。雖然國泰聽牌，但星期三還有機會。」台電郭佳紋10分最佳，吳怡萱則有9分、9籃板。
(中時電子報)
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