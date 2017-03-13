英相梅伊預計本週啟動脫歐程序
英國首相梅伊預計本週正式通知歐洲聯盟，英國打算退出歐盟，就此啟動脫歐程序，讓英國航向未知的水域。
法新社報導，英國上下議院今天對脫歐法案進行最後階段辯論，這項法案將賦予梅伊（Theresa May）權力，領導英國走向從未有歐盟國家曾採取的路線。歐盟各國準備迎向巨大談判工程。
歷經熱烈辯論及在上議院的延宕，國會兩院今晚可能通過此法案。女王伊麗莎白二世最快將於明天，以國家元首身份簽署實施，梅伊可隨時展開英國脫歐程序。
梅伊一旦發函通知歐盟她的決定，歐盟其他27個成員國領袖將有48小時時間提出第一份談判草案。但是雙方尚須確定策略，談判預計要數月後才會真正展開。
愛爾蘭總理肯尼（Enda Kenny）說，「若是（梅伊）首相啟動第50條條文，我想時間會在3月15日前」，歐盟領袖計畫4月6日召開後續會議研商對策。（譯者：中央社羅苑韶）1060313
(中央社)
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