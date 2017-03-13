川普顧問扯間諜微波爐 網友：快拔插頭
美國總統川普指控遭歐巴馬竊聽。資深白宮顧問康威暗示，政府不只監聽川普電話，她甚至說廚房裡的微波爐也淪為監視的間諜工具，引發網友嘲諷快拔掉插頭。
英國「每日電訊報」（Telegraph）報導，康威（Kellyanne Conway）在被詢及對川普聲稱遭歐巴馬監聽的看法時，暗示對手可能透過電視，以及在微波爐裡置放針孔攝影機監控。
康威說，監聽川普電話可能只是監視川普行動的冰山一角。康威在接受今日美國報（USA Today）訪問時表示：「我能說的是，有很多方法可以監視他人。」
「你可以透過他們的電話、當然還可以透過電視機，很多方式。」康威還聲稱，可以透過「變身攝影機的微波爐」，「我們知道這是現代生活的事實。」
康威的間諜微波爐說，引發社群媒體上網友一片譏諷。有網友說，從現在起，最好微波熱剩菜時，最好先檢查一下頭髮和儀容。
網友Baby Trump說，＠KellyannePolls和PressSece聽著，丟掉＃白宮所有微波爐。不能讓歐巴馬監視白宮的微波爐...。
網友G. Elliot Morris則寫道，孩子們，最好把微波爐插頭拔下；康威說，政府可能把它們當成間諜攝影機。喔，對了，還有你們的吹風機是打到朗里（美國中央情報局總部所在）的專線。
美聯社報導，康威說，她沒有任何證據支持川普指控歐巴馬在競選期間監聽川普大樓（Trump Tower）的說法。她只是指出最近曝光的政府監控方式顯示，歐巴馬可能利用不同的方式。
康威的回應恐難以平息各界稍早對川普推文的批評。聯邦眾議院情報委員會已要求川普政府在13日前提供證據。
康威告訴「美國廣播公司」（ABC）「早安美國」（Good Morning America）節目：「答案是我沒有任何證據，我樂見眾院情報委員會進行調查」。1060313
(中央社)
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