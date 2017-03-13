檢討經典賽組訓 林宗成：國家隊公司化

世界棒球經典賽中華隊3敗收場，引發檢討聲浪，中華民國棒球協會秘書長林宗成表示，經過幾次頂級賽事的經驗，確實感受到需要成立一個專業單位經營國家隊。

林宗成今晚透過電話連線，在公共電視「有話好說」節目，與主持人陳信聰、職棒Lamigo桃猿領隊劉玠廷、體育主播錢定遠對談。

劉玠廷在節目上批評棒協缺乏專業，林宗成回應「棒球協會怎麼可能不尊重專業，很多都是誤解、以訛傳訛，劉領隊是一個青年才俊，對棒球經營很有一套，我很樂意跟他面對面說清楚」。

在劉玠廷在場的情況下，林宗成舉例，棒球協會的工作是培養更多像王柏融這樣，在亞洲棒壇出名的球員。

林宗成說，「棒球協會是人民團體，為服務球員、教練打造平台，讓球員有舞台表現。協會希望訓練更多的球員，進入國家隊、職棒聯盟，完成他們的美夢。像我們培養了王柏融進入桃猿隊、讓他成為亞洲出名的球員，我們非常欣慰。」

至於經典賽的主導權爭議，林宗成說，2015年的世界12強賽由體育署協調，與中職、棒協達成共識，區分「組訓賽」的分工，由雙方派技術委員選拔教練球員、由中華職棒訓練、棒協帶隊參賽，「這是很棒的模式」。

林宗成說，這次經典賽也希望沿用這個模式，體育署也召開了三方會議，但中華職棒認為要「一條龍」處理，這一點違反了三方會議的決定，「當然我們就收回來自己做」。

節目來賓錢定遠批評棒協壟斷資源，林宗成回應，棒協與其他運動協會，如籃協、足協、田徑協會等都是一樣，國家隊本來就是各協會的工作義務，不是壟斷，這本來就是協會成立的目的。

至於有人批評，職業球員參加國際賽，沒有得到妥善照顧，林宗成提出「國家隊公司化」的想法。

林宗成說，經過幾屆經典賽、世界12強，協會完全確實感受到，頂級國際賽事確實需要成立一個專業的單位，以專門的人力、資金來訓練國家隊。1060313

(中央社)