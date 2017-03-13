王洪光：遏止台獨 大陸有許多手段

解放軍前南京軍區副司令員王洪光13日表示，若讓他指揮攻台，會讓傷亡比達到1：100。(陳君碩攝)

時常發表武統言論的大陸退役將領王洪光，又有驚人之語，他13日在接受旺報訪問時表示，若讓他擔任攻打台灣的指揮官，會讓傷亡比達到1:100，強調大陸為了遏止台獨，有許多手段可對付。

中共解放軍退役中將、前南京軍區副司令員王洪光13日在參加大陸全國政協會議閉幕式前，接受本報記者訪問時表示，過去對付台獨「說老實話還抱有一點期望 ，希望他們能夠回心轉意」，希望能維護九二共識政治基礎、回答沒完成的答卷；但經過這些時日，他認為蔡英文根本早就答完了，根本不想通過。

王洪光說，蔡英文不會傻到直接宣布台獨，但會透過文化、教育、大法官釋憲等一連串方式，企圖用溫水煮青蛙的方式，把大陸當青蛙，慢慢走向台獨，「怎麼沒踩底線？她不是不踩，她是用退一步進兩步，一步一步就踩過去了」。

對於國台辦主任張志軍日前說「台獨之路盡頭就是統一」，王洪光認為，張說得很到位，只提「統一」沒有提「『武力』統一」，不能算是恐嚇；但若哪一天大陸不願意再釋善意，決定「一刀切」，台灣將無法承受。

王洪光說，若武統台灣不是像以前的常規戰，派出三五十萬大軍，「台灣什麼軍事專家，蠢的到家了，用得著三五十萬嗎？三五萬就夠了」，他聲稱，美國打伊拉克的傷亡比是1:60，「如果讓我當打台灣的指揮官，我會讓傷亡比1:100」，他強調大陸為了遏止台獨，有許多手段可對付。

對於近來引起關注的陸生共諜案，王洪光認為，蔡政府不只放任官方聯繫中斷，連民間交流也想要挑撥，讓兩岸民間生成仇恨，居心叵測；對於該涉案陸生被指在台發展組織，王洪光認為，台灣的憲法本就保障集會結社自由，這次是為了政治動作羅織罪名。

(旺報)