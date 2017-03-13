長照2.0上路，南市照服員短缺1000人

長照2.0上路，第一線的照顧服務員缺額嚴重。（洪榮志攝）

台南市人口老化程度居6都第二，長照2.0的服務潛在對象更高達5萬6000人，比長照1.0增加一倍以上。儘管服務對象擴大，但第一線的照顧服務員卻因薪水低、社經地位不高，導致留任率偏低、缺額嚴重，大幅衝擊長照2.0推動成效。社會局估計，台南市至少還短缺1000名照服員。

社會局指出，去年11月長照2.0上路，服務對象從原先的65歲以上老人、55歲以上山地原住民、50歲以上身心障礙者、65歲以上IADL獨居者等4大類，新增50歲以上失智症患者、55歲以上平地原住民、49歲以下身心障礙者、65歲以上衰弱者等4類，台南市的服務對象人數，也從2萬3000人大幅增加為5萬6000人。

社會局說，為滿足長照2.0的需求，扣除機構安養與養護、自聘外勞照護或健康不需照護的老人家外，台南市還有1萬多人需申請長照2.0照料服務；按每位照服員可照顧8人計算，全市至少需要1750名照服員，目前缺額仍高達1000人。

問題是，雖然照服員的條件並不高，只要年滿16歲以上，並接受104個小時的專業訓練即可擔任；加上台南市社會局每年也積極開辦25至30班訓練900人，但因留任率只有2成，導致照服員持續出現人力不足的缺口。

社會局分析，照服員因薪水偏低，每個小時只領衛生福利部規定的最低時薪170元；同時又因為需要替老人家「把屎把尿」，社經地位並不高，造成年輕人普遍不願意從事這項工作。

針對照服員的人力缺口，社會局除加強人力培訓，以一年提供1000人結訓為目標，並加開偏鄉地區照服員訓練班、媒合大專院校長照科系產學合作，提供實習場域外，也增加職業訓練培訓人數與來源，鼓勵新住民、中高齡、二度就業及轉換職業的人口，以增加參訓人數。

此外，為提升現職照服員的留任率，社會局在財政困難的情況下，仍編列預算每服務一位失智症者每月照顧加給350元；當月服務時數達130小時以上，每人每月補助1000元；補助偏遠地區照服員交通費每月最高補助1500元，希望提高照服員的待遇。

不過，社會局也不諱言，上述的補助、加給只是杯水車薪，解決之道還是中央能夠提供補助保障照服員至少薪水3萬元以上，如此才能提高照服員的留任率。

(中時)