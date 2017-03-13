退役中校登山脫隊 受困峭壁進退兩難

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一行7人登山隊攀登谷關七雄之一的唐麻丹山，今日下午回程時轉往蝴蝶谷瀑布遊玩，不料57歲劉男脫隊自己走自己的，6名山友下午3點抵達登山口，直至傍晚5點還等不到劉男，通報119協尋。

台中市消防局獲報，出動救難隊員前往搜救，晚間抵達登山口，與6名登山客會合。山友向警消表示，失蹤的是57歲劉姓陸軍退役中校，當時脫隊說要「抄截徑」，研判受困於蝴蝶谷峭壁，進退不得。

台中市消防局第二大隊長吳進宗表示，稍早一線同仁回報，已發現劉男困於峭壁，透過對話呼喊，得知人員平安，沒有受傷，尚須設法與劉男接觸，救他下山。

(中時)