不滿英脫歐 蘇格蘭尋求2度獨立公投

身為蘇格蘭首席大臣的蘇格蘭國家黨（SNP）黨魁史特金（Nicola Sturgeon）周一表示，計劃尋求第2次獨立公投，成為英國首相梅伊準備要硬脫歐後遇到的另一個頭痛問題。

史特金表示，會在下周向蘇格蘭議會提出，要求賦予她權力去跟倫敦政府展開舉行第2次獨立公投談判。主張留歐的她表示，希望在2018年秋季和2019年春季之間再舉行獨立公投。

因為前一個時間點是普遍同意英國脫歐的時程，而後一個時間點是英國正式脫歐，就是希望在英國正式脫離歐盟前進行獨立公投。

(工商)