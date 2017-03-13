谷歌部分服務 有望重返中國大陸

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港媒援引中國大陸前新聞出版總署署長柳斌杰的話，如果談判順利，「谷歌學術」將成為谷歌（Google）首個重返中國市場的服務。

南華早報（South China Morning Post）12日報導，現任中國大陸全國人大教科文衛委員會主任委員的柳斌杰10日在中國大陸兩會（中國大陸人民政治協商會議全國委員會、全國人民代表大會）期間，對該報透露這一消息。

柳斌杰說，學術文件搜索服務「谷歌學術」是北京方面優先考慮恢復的服務之一。「學術方面的服務將首先被允許，中國的關注點在學術進步上，包括學術、科技和文化上的交流，而不是新聞或政治。」

他同時透露，除「谷歌學術」外，谷歌其他「不涉及政治敏感信息」服務重回中國市場也在談判中。不過，打開中國市場，並無具體時間表。

報導稱，谷歌2010年因某些自身考量因素退出中國。不過，之後這家網路巨擘一直表示出對重返世界最大網路市場的渴望。

中國大陸目前已有7.21億網民，且這一數字還在繼續增加。

柳斌杰說，「中國的規矩就是如果你想進入中國市場，就得按照中國的法律辦事。但如果谷歌這樣做了，對其全球運營規則可能產生不利影響。所以現在有關協議在這方面還沒達成一致。」

柳斌杰指出，中國政府與谷歌的對話在2014年就開始，大陸商務部相關監管部門也參與其中。

不過，大陸商務部發言人表示，對此並不知情，並稱商務部不負責相關問題。報導也指出，谷歌方面未對此事進行回應。1060313

(中央社)