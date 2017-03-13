谷歌部分服務 有望重返中國大陸
港媒援引中國大陸前新聞出版總署署長柳斌杰的話，如果談判順利，「谷歌學術」將成為谷歌（Google）首個重返中國市場的服務。
南華早報（South China Morning Post）12日報導，現任中國大陸全國人大教科文衛委員會主任委員的柳斌杰10日在中國大陸兩會（中國大陸人民政治協商會議全國委員會、全國人民代表大會）期間，對該報透露這一消息。
柳斌杰說，學術文件搜索服務「谷歌學術」是北京方面優先考慮恢復的服務之一。「學術方面的服務將首先被允許，中國的關注點在學術進步上，包括學術、科技和文化上的交流，而不是新聞或政治。」
他同時透露，除「谷歌學術」外，谷歌其他「不涉及政治敏感信息」服務重回中國市場也在談判中。不過，打開中國市場，並無具體時間表。
報導稱，谷歌2010年因某些自身考量因素退出中國。不過，之後這家網路巨擘一直表示出對重返世界最大網路市場的渴望。
中國大陸目前已有7.21億網民，且這一數字還在繼續增加。
柳斌杰說，「中國的規矩就是如果你想進入中國市場，就得按照中國的法律辦事。但如果谷歌這樣做了，對其全球運營規則可能產生不利影響。所以現在有關協議在這方面還沒達成一致。」
柳斌杰指出，中國政府與谷歌的對話在2014年就開始，大陸商務部相關監管部門也參與其中。
不過，大陸商務部發言人表示，對此並不知情，並稱商務部不負責相關問題。報導也指出，谷歌方面未對此事進行回應。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。