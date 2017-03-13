特別預算舉債訂上限 8年不逾120％

行政院長林全下周不排除親上火線說明擴大內需的「前瞻基礎建設特別預算案條例草案」，林揆今天在政務會談指示，特別預算案雖排除公債法上限，但不能將舉債1.3兆元空間全數用完，需兼顧財政紀律。據透露，特別條例傾向訂定舉債上限，8年不逾120％，前瞻基礎建設總規模近9000億元。

行政院發言人徐國勇今證實，前瞻基礎建設特別預算案條例草案下周四（23日）院會通過，本周四院會尚來不及拍板。據了解，在下周四之前，行政院將先行召開記者會，對外說明前瞻基礎建設規模及內容，不排除由林揆親上火線說明。

特別條例草案雖明訂前瞻基礎建設財源籌措可以舉債為之，知情人士說，也不限舉債，屆時若景氣好轉有超徵稅收，或可以調度得來，不一定需要舉債。

據悉，政院雖以舉債籌措財源，但林揆相當重視財政紀律，不想讓外界有債台高築，或將1.3兆左右舉債空間用完的疑慮，指示在特別條例訂定兼顧財政紀律的舉債方式。

知情人士說，若擴大內需規模沒有破兆元，債務上限存量40.6％空間不會超過，但每年流量仍需控制，因此一年若以公債法限制的15％為基準，8年則為120％，有時年度支出較少不會逾15％舉債上限，剩餘額度可挪到其他年度使用，因此訂定總期程8年的舉債上限，如此可以控管債務不斷膨脹問題。

前瞻基礎建設計畫共五大主軸，以軌道建設為最大宗，八年匡列近5千億元，其次為水環境境2千多億元，城鄉建設為900-1200億元，數位為400多億元，綠能為2、300億元，總規模近9000億元，近日做最後總盤點敲定。

(工商)