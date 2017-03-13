中職與日職差距 陳傑憲：設備環境

世界棒球經典賽落幕，中華隊3敗引發棒壇反思，針對台灣職棒與日本職棒的實力差距，球員陳傑憲說，選手的能力其實沒有落後很多，最主要的是環境與設備不如人。

統一獅內野手陳傑憲、桃猿隊投手王溢正今天下午在台北101出席手錶廠商贊助中華職棒聯盟的記者會。這兩名球員雖然沒有參加經典賽，但分別在2月28日、3月1日對日本國家隊的交流賽上場。

陳傑憲23歲，去年下半季加入職棒，在第一個完整球季前，台日交流賽第2戰擔任第1棒、游擊手，面對日本一線強投菅野智之、石川步單場3安打，包括二壘安打攻下全隊唯一分數，守備時也有美技。

談到台灣棒球與日本的差距，陳傑憲說，人口就是很明顯的差距，但台灣棒球也在進步當中，新一代的資訊發達，教練引進國外的訓練，幫助很大，球員自己也會找國外的新觀念。

投手王溢正說，這幾次的比賽，台灣打者真的進步很多，投手則要再努力。

陳傑憲回顧台日交流賽，第一場在場邊觀戰時，隊上的學長就給他心理建設，台灣球員的能力並沒有輸日本太多，有部分是媒體吹捧，若要說起台灣與日本最明顯的差距，就是環境設備。

擁有日本職棒一軍經驗的王溢正在一旁補充，「請日本的球員來我們麟洛球場練一次球就知道了」。1060313

(中央社)