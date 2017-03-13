中職與日職差距 陳傑憲：設備環境
世界棒球經典賽落幕，中華隊3敗引發棒壇反思，針對台灣職棒與日本職棒的實力差距，球員陳傑憲說，選手的能力其實沒有落後很多，最主要的是環境與設備不如人。
統一獅內野手陳傑憲、桃猿隊投手王溢正今天下午在台北101出席手錶廠商贊助中華職棒聯盟的記者會。這兩名球員雖然沒有參加經典賽，但分別在2月28日、3月1日對日本國家隊的交流賽上場。
陳傑憲23歲，去年下半季加入職棒，在第一個完整球季前，台日交流賽第2戰擔任第1棒、游擊手，面對日本一線強投菅野智之、石川步單場3安打，包括二壘安打攻下全隊唯一分數，守備時也有美技。
談到台灣棒球與日本的差距，陳傑憲說，人口就是很明顯的差距，但台灣棒球也在進步當中，新一代的資訊發達，教練引進國外的訓練，幫助很大，球員自己也會找國外的新觀念。
投手王溢正說，這幾次的比賽，台灣打者真的進步很多，投手則要再努力。
陳傑憲回顧台日交流賽，第一場在場邊觀戰時，隊上的學長就給他心理建設，台灣球員的能力並沒有輸日本太多，有部分是媒體吹捧，若要說起台灣與日本最明顯的差距，就是環境設備。
擁有日本職棒一軍經驗的王溢正在一旁補充，「請日本的球員來我們麟洛球場練一次球就知道了」。1060313
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。