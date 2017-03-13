緬甸規模5.1地震 大城仰光建築物搖晃

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緬甸今晚8時50分左右發生規模5.1地震，最大城市和商業中心仰光的建築物因而短暫搖晃。

路透社報導，目前還沒有傳出災情或停電的報導，市中心的交通也保持順暢。

美國地質調查所（USGS）表示，這次地震的震央在仰光北北西方69公里處。1060313

(中央社)