教堂抓寶影片上傳吃官司 俄部落客受審

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俄羅斯1名部落客上傳在知名滴血教堂抓寶影片，而被控冒犯教徒，助長仇恨，今天出庭受審。

22歲的索科洛夫斯基（Ruslan Sokolovsky）將自己在葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）滴血教堂用智慧型手機抓寶的影片上傳YouTube，最高面臨7年徒刑。

索科洛夫斯基去年8月上傳的影片在YouTube上，吸引超過160萬人次瀏覽。

索科洛夫斯基聲稱自己無罪。本案被外界拿來和龐克樂團「暴動小貓」（Pussy Riot）相提並論，暴動小貓2012年在莫斯科救世主大教堂內高唱「龐克祈禱」（Punk Prayer）被判2年徒刑。

索科洛夫斯基在庭上表示：「我無意冒犯任何人。」。他又說，如有人遭到冒犯，他會誠心道歉。

索科洛夫斯基描述自己是無神論者，當初秉持「批判評論的目的」製作這段影片。

滴血教堂指控索科洛夫斯基在教堂搞噱頭，褻瀆宗教。滴血教堂是在俄國末代沙皇及他家人遭射殺地點興建而成。

索科洛夫斯基在開庭受審前已被關押數個月，目前居家軟禁。1060313

(中央社)