廣東造血幹細胞資料庫 擬與台港合作
中國大陸廣東省已建立超過8.6萬人的造血幹細胞捐獻者資料庫。由於臨床移植需求量大，大陸中華骨髓庫廣東分庫指出，今年計劃與香港和台灣的骨髓庫建立溝通機制，彼此了解需求。
中新社報導，來自廣東的31歲捐獻者鄧松生在廣州醫院造血幹細胞採集室捐獻造血幹細胞，以挽救一位血液病患者的生命。經過4個多小時的採集，他成為中華骨髓庫廣東省分庫的第500例造血幹細胞捐獻者。
中華骨髓庫廣東分庫相關負責人指出，廣東分庫佔大陸造血幹細胞3.6%的庫容量，捐獻數量佔大陸7.9%，庫容使用率連續多年居大陸第一。
由於廣東省是重症地中海型貧血的高發區，臨床骨髓移植需求量大。目前廣東分庫已擁有超過8.6萬人份的志願捐獻者資料，但仍無法滿足臨床患者的移植需求。
另外，中國大陸獨生子女多，使得患者獲得兄弟姐妹造血幹細胞的機率很低，只能靠社會上的捐獻者為他們提供相合的造血幹細胞，因此擴大對外的合作是相當重要的。1060313
(中央社)
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