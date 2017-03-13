補漏補到摩鐵 女屋主色誘水電工程師嘿咻遭判刑

42歲的呂姓寡婦因主臥室廁所漏水，央請建商派詹姓工程師前往處理，但兩人修漏水最後卻修到摩鐵，最後詹男向妻坦承偷吃換來撤告，但挨告通姦的呂姓寡婦卻辯稱，「做愛」是前去摩鐵唱歌的暗語，兩人並未嘿咻。但法院認定呂女在LINE對話鹹濕，呂女還曾以懷孕相逼，且詹男說出呂女私密部位特徵，認定兩人確有姦情，判處呂女10月徒刑，得以30萬元易科罰金。

呂女在先生過世後，2014年在新莊購買屋和女兒同住，但主臥室廁所、牆壁卻漏水，她向建商反映，建商派43歲的詹姓工程師前來處理，但兩人卻自2015年11月起，4次在摩鐵、1次在呂女新莊住家嘿咻。

詹男事後想結束不倫戀，並於2016年3月向妻子坦承外遇，並寫下自白書請求原諒，詹妻獲悉後雖對先生及呂女提告，但後來原諒詹男並撤告，僅告呂女一人。

呂女庭訊時辯稱，她和詹男只是好友，因詹男講話鹹溼，才會以「做愛」當做去摩鐵唱KTV的暗語，但詹男則全盤否認。

承審法官從兩人LINE對話中發現，呂女不僅叫詹男「老公」，還說：「前戲不要太長」、「到時又會不堅挺」、「我比較喜歡你進去，插」，更捉狹詹男「交屋交到床上去」、「我是來買春的呀，我是來嫖男」。

LINE對話還有呂女向詹男求愛表示「我會想做愛」，卻被詹男回覆「不會想」，呂女居然還反嗆：「你又不是不舉」、「怎麼可能不舉」，質疑詹男先和妻子嘿咻，除了反嫌詹男「有點髒！」還懷疑是在嫌她肚子大才不想做。

由於呂女曾聲稱已經懷孕，還傳胎兒超音波、孕婦手冊等照片，甚至向建商投訴詹男；另呂女得知詹男姊姊沒小孩，還說生了要送給詹姊養，加上詹男能說出呂女身體私密處有痣、身體有手術疤痕等，法官據此認定兩人確有不倫戀，判處呂女10月徒刑，得易科罰金。

(中時)