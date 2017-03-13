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林志玲有男伴？ 墨鏡倒影的「他」出面說話了

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林志玲有男伴？ 墨鏡倒影的「他」出面說話了
林志玲墨鏡反射「神秘男」，成為網友討論亮點。（圖／取材自林志玲微博）

林志玲日前在大陸出席活動，被發現一雙修長美腿變成竹竿腿，傳出是憂心媽媽病情才暴瘦，而她昨（12日）曬出吃飯照，稱要嗑2個便當，全為了不讓粉絲擔心。不過，照片中，從她墨鏡倒映出一位「男性」身影，更是成為大家關心話題，紛紛猜測志玲姐姐有男伴了？

被指暴瘦狂嗑便當 林志玲墨鏡反射洩「他」身影

據《自由時報》報導，林志玲透過工作室回應，掌鏡人其實是林志玲的助理，對方笑稱網友太有想像力之外，更無奈喊「我是女人啦！」揭曉了「墨鏡倒影」的答案，原來並不是新的護花使者。

(中時電子報)

關鍵字：林志玲
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