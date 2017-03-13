酒醉男大鬧警所 柔道高手4成功力制服

屏東縣潮州鎮歲陳姓男子，日前酒後跑到警所發酒瘋，訊後依妨害公務罪嫌送辦。（謝佳潾翻攝）

屏東縣潮州鎮歲陳姓男子，日前酒後跑到警所發酒瘋，訊後依妨害公務罪嫌送辦。（謝佳潾翻攝）

酒醉還嗆警！屏東縣潮州鎮歲陳姓男子，經常在酒後與鄰居起爭執，有時甚至還動口又動手，11日凌晨更是變本加厲，跑到警所發酒瘋，不料遇上柔道高手，立即被依妨害公務罪嫌送辦。

潮州警分局指出，11日凌晨2時許，陳嫌全身酒氣站在中山路派出所門口大吼大叫，還將身分證及健保卡等證件丟在值班台，向值班員警嗆聲，完全不理會員警詢問。

他大聲地嗆警說，自己是喝醉後自行開車前來，現在要找地方休息，至於車子停在哪裡，要警察自己去找。隨後右手突然大力拍擊值班桌，大罵台語國罵，再次失控得不理會眾人勸阻，頻頻以台語「我爽啦」大聲嗆警。

陳嫌隨後還作勢要攻擊警方，所幸柔道高手警員莊賜文與許弘政、實習員鍾孟娟十分機警，立即上前制止陳嫌，並順勢將他帶往留置室並壓制在地。

練過柔道的莊賜文怕傷到陳嫌，在拉扯的過程中只發揮4成的功力就把他成功壓制，他笑著說：「最主要是要讓他穩定下來，不需要使出全力應付，我也要顧慮他的安全啊，畢竟他神志不太清楚。

莊員也語重心長的勸陳嫌：「不要再喝酒了，喝酒闖禍，實在不值得！」

經查，陳嫌酒測值為0.08，訊後依妨害公務罪嫌移送法辦。

(中時)