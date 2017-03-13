經典賽東京複賽 荷蘭8局扣倒以色列

2017年世界棒球經典賽第二輪，開賽4連勝的「黑馬」以色列隊踢到鐵板，遭到荷蘭火力猛攻，提前在第8局以2比12輸球。

以色列、荷蘭預賽同在A組，前一次雙方在首爾交手，以色列4比2獲勝，以3勝之姿晉級東京的第二輪複賽，以色列11日的複賽首戰以4比1擊敗古巴，取得4連勝。

荷蘭隊今晚在東京巨蛋報了預賽之仇，在8局之內敲了15支安打，包括葛雷戈里斯（Didi Gregorius）在第4局的三分砲，西蒙斯（Andrelton Simmons）、巴倫汀（Wladimir Balentien）、卡斯特（Yurendell de Caster）都有單場3安打。

前統一獅洋投吉爾（Jair Jurrjens）是荷蘭先發投手，6局被敲5支安打、失1分，有5次三振，壓制以色列打線，成為這場比賽的勝利投手。唯一失分是以色列4棒傅雷曼（Nate Freiman）在4局的全壘打。

目前在東京巨蛋第二輪循環賽，日本1勝、荷蘭1勝1敗、以色列1勝1敗、古巴1敗。14日晚間古巴與日本交手。1060313

(中央社)