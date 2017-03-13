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經典賽組訓爭議 桃猿、棒協隔空對談

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劉玠廷
Lamigo桃猿領隊劉玠廷。（資料照，葉姵妤攝）

中華隊參與本屆經典賽戰績不理想，棒協主導組訓賽惹爭議，Lamigo桃猿領隊劉玠廷今天（13日）上電視節目說明球隊不支援參賽的立場，節目也現場Call out給棒協秘書長林宗成，但雙方未對談，僅各自提出說法。

這次中華隊出征經典賽以3連敗收場，外界有聲浪將矛頭指向桃猿拒絕參賽，讓好手無法為中華隊效力，對此劉玠廷表示，運動比賽本來就是有輸有贏，不是要去論成敗，這應該是結構性的問題，以及不公不義的問題，「大家都只管國家隊是怎麼籌組起來的，但不在乎這其中對誰不公平。」

依桃猿立場，像經典賽（含資格賽）、奧運及世界12強這3項頂級賽事，國家隊球員組成都以中職球員為主體，因此，國家隊組訓賽工作理當由中華隊負責。

劉玠廷表示，棒協辦理國際賽，場地都要求無償使用，但中職球隊不僅需提供球員參與國際賽事，球團必須負擔球員可能受傷的風險，「不是說誰組訓就不會受傷，講白一點，如果是職業聯盟組訓，受傷的話我也比較歡喜甘願，就像是我自己開車自己撞到，跟別人開你的車去撞到的感覺。」

劉玠廷提到，過去桃猿對於國家隊也曾掏心掏肺、全力支持，「2008年奧運，我們總教練洪一中放下手邊的工作，在球季賽期間被棒協賦予任務，去美國觀察選手，但到了當地才發現，棒協各方面都沒有安排好。」因此對於這次國際賽後棒協受到的批評，劉玠廷說：「我們不是很意外。」

並非不想讓球員參與國際賽事，劉玠廷提到：「可以的話，誰不想代表國家，讓比賽打得精彩，但我們不這樣做，事情只會不斷不斷的發生。」

針對這次組訓賽風波，棒協秘書長林宗成指出，2015年世界12強賽前，體育署、棒協和中職已在三方會議中達成共識，由雙方派出技術性委員，選出國家隊教練和球員，組訓交給中職，之後讓棒協帶隊參賽，這次經典賽原也希望沿用，但中職主張組訓賽「一條龍」全包，違反當時三方會議決定，最終中職和桃猿退出，棒協只好自己做。

棒協被批評是「一個團體壟斷所有資源」，對此林宗成表示：「不要用『壟斷』兩個字來說我們，所有國家隊本來就是各協會的工作，包括足協、籃協都是，不是我們要去爭，這本來就是協會成立的目的。」

(中時電子報)

吳志揚
中職會長吳志揚（左起）、前體育署長何卓飛、棒協祕書長林宗成過去在三方會商結束後相互握手表達支持中華隊的決心。（資料照，體育署提供）

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關鍵字：經典賽桃猿劉玠廷林宗成棒協
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