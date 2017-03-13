經典賽組訓爭議 桃猿、棒協隔空對談

Lamigo桃猿領隊劉玠廷。（資料照，葉姵妤攝）

中華隊參與本屆經典賽戰績不理想，棒協主導組訓賽惹爭議，Lamigo桃猿領隊劉玠廷今天（13日）上電視節目說明球隊不支援參賽的立場，節目也現場Call out給棒協秘書長林宗成，但雙方未對談，僅各自提出說法。

這次中華隊出征經典賽以3連敗收場，外界有聲浪將矛頭指向桃猿拒絕參賽，讓好手無法為中華隊效力，對此劉玠廷表示，運動比賽本來就是有輸有贏，不是要去論成敗，這應該是結構性的問題，以及不公不義的問題，「大家都只管國家隊是怎麼籌組起來的，但不在乎這其中對誰不公平。」

依桃猿立場，像經典賽（含資格賽）、奧運及世界12強這3項頂級賽事，國家隊球員組成都以中職球員為主體，因此，國家隊組訓賽工作理當由中華隊負責。

劉玠廷表示，棒協辦理國際賽，場地都要求無償使用，但中職球隊不僅需提供球員參與國際賽事，球團必須負擔球員可能受傷的風險，「不是說誰組訓就不會受傷，講白一點，如果是職業聯盟組訓，受傷的話我也比較歡喜甘願，就像是我自己開車自己撞到，跟別人開你的車去撞到的感覺。」

劉玠廷提到，過去桃猿對於國家隊也曾掏心掏肺、全力支持，「2008年奧運，我們總教練洪一中放下手邊的工作，在球季賽期間被棒協賦予任務，去美國觀察選手，但到了當地才發現，棒協各方面都沒有安排好。」因此對於這次國際賽後棒協受到的批評，劉玠廷說：「我們不是很意外。」

並非不想讓球員參與國際賽事，劉玠廷提到：「可以的話，誰不想代表國家，讓比賽打得精彩，但我們不這樣做，事情只會不斷不斷的發生。」

針對這次組訓賽風波，棒協秘書長林宗成指出，2015年世界12強賽前，體育署、棒協和中職已在三方會議中達成共識，由雙方派出技術性委員，選出國家隊教練和球員，組訓交給中職，之後讓棒協帶隊參賽，這次經典賽原也希望沿用，但中職主張組訓賽「一條龍」全包，違反當時三方會議決定，最終中職和桃猿退出，棒協只好自己做。

棒協被批評是「一個團體壟斷所有資源」，對此林宗成表示：「不要用『壟斷』兩個字來說我們，所有國家隊本來就是各協會的工作，包括足協、籃協都是，不是我們要去爭，這本來就是協會成立的目的。」

(中時電子報)