狂吞錢幣泰國海龜 手術後開始復健
狂吞近千枚硬幣並因此獲得「撲滿」綽號的雌海龜，今天開始進行復健學游泳。泰國外科醫生不久前從牠肚子裡取出這些錢幣。
法新社和英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這隻運氣不佳的爬行動物上星期在曼谷接受歷時7小時手術，醫生從牠消化道取出重達5公斤硬幣。這些都是丟進牠所住池塘的祈福錢幣。
有關這隻海龜的窘況和手術成功的報導，在網路上廣為流傳，並成為媒體頭條新聞。
這隻25歲、名為「撲滿」的母龜，今天悠閒地在一個小池子裡游泳。
朱拉隆功醫院（Chulalongkorn Hospital）水生動物研究中心獸醫南崔卡（Nantarika Chansue）說，她對「撲滿」手術後，恢復得如此快感到喜出望外。
朱拉隆功醫院獸醫說，由於「撲滿」可輕而易舉再活60年，他們希望「撲滿」有一天能重回大海。
他們首先將教牠如何游泳和潛水。這兩項技能都需要牠先鍛鍊肺部。（譯者：中央社周慧盈）1060313
(中央社)
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