蘇格蘭爭取再獨立公投 英相批目光如豆

我要評比

蘇格蘭首席大臣施特金今天宣布，計畫再爭取舉辦獨立公投，英國政府迅即警告，蘇格蘭再次獨立公投將造成分裂，並會造成重大的經濟不確定。英國首相梅伊批評獨派領袖目光如豆。

法新社報導，也是獨派蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁的施特金（Nicola Sturgeon）表示，她下周將尋求蘇格蘭議會授權，向英國政府提出要求，希望同意在2018年底至2019年初之間再次舉辦獨立公投。

英國首相梅伊（Theresa May）預計即將啟動退出歐洲聯盟的程序。施特金此時宣布再推動獨立公投，想搶在英國脫歐前爭取獨立，更令人擔心英國脫歐會出現大家最害怕的後果，就是聯合王國可能告終。

梅伊立即痛批施特金，認為想脫離英國的作法「目光如豆」，令人遺憾。她說：「與其拿我國的前途來玩弄政治，蘇格蘭政府應該轉而聚焦於為人民提供好的治理和公共服務。政治不是兒戲。」

唐寧街首相府也發布聲明說：「再次公投將造成分裂，且可能在最糟的時候造成重大經濟不確定。」

施特金在宣布將爭取再辦獨立公投的同時，也向英國政府提出妥協的可能，她說：「我不會拒絕進一步討論。」

然而，施特金指出，她曾提出請求，即使英國其他部份脫歐，仍允許蘇格蘭留在歐盟單一市場，但倫敦政府至今「堅不讓步」。

她說：「我不能對蘇格蘭人民裝模作樣，好像仍略有可能達成妥協協議。我將做我認為對國家是正確的事。」

蘇格蘭2014年9月曾舉行公投，結果有55%選民反對獨立。英國政府說，那次公投已解決此議題。

但是施特金及其支持者主張，英國脫歐公投的結果改變了一切。英國2016年6月舉行脫歐公投時，多達62%蘇格蘭人支持英國留在歐盟。（譯者：中央社羅苑韶）1060313

(中央社)