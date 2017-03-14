WBC》墨西哥、加拿大、大陸 同中華打資格賽
(01:58更新內文)2017年第4屆經典賽預賽已全部打完，墨西哥、加拿大、台灣和中國大陸，因在各組墊底，確定2021年的下屆經典賽要從資格賽打起。台灣2013年從資格賽出發，連3場完封晉級，最終闖入8強，寫下史上最佳成績。
墨西哥在D組取得1勝2敗，唯一勝場就是贏大聯盟全明星打線的委內瑞拉。加拿大在C組3連敗，2比9輸給尋求衛冕的多明尼加，1比4不敵哥倫比亞，0比8敗給美國。近年棒球實力急起直追的大陸，在D組3戰全敗，對兩屆經典賽冠軍日本，以1比7敗北，另以0比6輸給「紅色閃電」古巴。
中華隊本屆經典賽分在A組，首戰7比15輸給「大黑馬」以色列，在牛棚失守的情形下，分別以5比6惜敗荷蘭，以及8比11不敵南韓，苦吞3連敗，故未進入會內賽12強保障名額。前2屆資格賽由16隊分成4組，前一屆墊底球隊為種子，再依地域性與實力考量分組，每組第1名晉級預賽。
(中時電子報)
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