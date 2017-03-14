日勞資雙方決定 月加班不超過100小時

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代表勞資的日本勞動組合連合會（連合）與經濟團體連合會（經團連）負責人13日告知首相安倍晉三，將採取限制加班時間措施，事實上決定了繁忙期每月加班不超過100小時方案。

共同社報導，日本政府將在本月內彙總包括年加班上限720小時的工作方式改革執行計畫，正式著手修改「勞動基準法」。

預計除管理監督人員外，民間企業及團體的一大半員工將成為適用對象。根據修改後勞動基準法，企業將不得不調整勞資協議及工作時間。

根據13日安倍與勞資雙方高層的協商結果，厚生勞動省作為大體標準的月加班45小時、全年360小時，被規定為原則上的上限。作為特例，僅限繁忙期允許每年最多6個月超過上限，並規定繁忙期單月不超過100小時、2～6個月平均在80小時以內。

包括特例延長部分在內，全年在720小時以內。還規定採取該制度5年後將進行調整。

關於不屬於上限標準適用對象的司機及建築工人等，日本政府擬經過一段緩衝期後將其納入限制對象，將就此進行調整。

有關從下班到下一次上班之間設定一定休息時間的「工作間歇」制度，連合及經團連一致同意，規定企業有義務努力採用該制度。1060314

(中央社)