傳下月川習會 美官員：有可能但未確定

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美國媒體今天報導，美國總統川普計畫邀請中國國家主席習近平下個月到他在佛羅里達州的寓所作客，舉行兩天高峰會。美國官員表示，川習會有可能舉行，但目前尚未確定。

根據路透社，美國網路媒體Axios率先報導此事，並說，據知悉相關計畫的官員透露，這次兩天的川習會暫定4月6日至7日舉行。

有線電視新聞網（CNN）後來跟進報導，據行政部門官員表示，這只是暫定的計畫，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）本周走訪亞洲時會前往中國，料將敲定相關計畫。

路透社報導，美國行政部門官員表示，這項高峰會有可能舉行，但尚未確定。

中國外交部則未就記者的求證作出回應。

在此之前，川普數個月來一再發表強烈措辭，美中近期展開一連串會議與對話，尋求鞏固兩國關係。

中國大陸國務委員楊潔篪上個月訪問美國，共商兩國經濟關係與安全利益。

地位超越大陸外交部長的楊潔篪分別會見川普及美國國務卿提勒森。

川普在競選期間，曾指控大陸採行不公平的貿易政策，批評大陸在多國宣稱擁有主權的戰略要地南海造島，還抨擊大陸在約束鄰國北韓方面做得不夠。

自1月20日走馬上任以來，川普已致函習近平，尋求「具有建設性的關係」，稍後也與他通電話。

川普去年12月接聽蔡英文總統的電話，稍後又說美國不需恪遵「一中」政策，激怒北京。但川普後來與習近平通電話時，同意尊重這項政策。（譯者：中央社劉文瑜）1060313

(中央社)