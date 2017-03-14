安倍與沙國國王會談 支援擺脫石油依賴

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日本首相安倍晉三13日與正在日本訪問的沙烏地國王沙爾曼在官邸舉行會談，確認將為支援沙烏地朝擺脫石油依賴而推動的經濟結構改革而強化合作。

共同社報導，兩國首腦並發表協議文件「日本與沙烏地願景2030」，主要內容是建立經濟特區，促進日企進駐沙烏地。

雙方還就因應極端組織「伊斯蘭國」（IS）的反恐對策以及北韓等東亞局勢進行了磋商。

這是沙烏地國王自1971年以來，時隔46年再次訪日。安倍在會談中強調，由衷歡迎此次歷史性訪日，希望進一步強力推進與作為中東穩定關鍵的沙烏地阿拉伯的關係。沙爾曼則提及中東因治安局勢惡化趨於不穩，希望在反恐對策方面與日本合作。

對日本而言，沙烏地是最大原油供應國。日方希望透過支援因近年油價低迷而力爭從石油依賴型經濟轉型的沙烏地，從而有利於日企開拓中東市場。

兩國官方及民間等基於協議文件實施的先行項目共計31件。

沙烏地訪問團人數逾千人，包括王室成員、相關閣僚以及國王隨行人員等，分別搭乘約10架飛機抵日。1060314

(中央社)