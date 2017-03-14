禽流感危雞，魚蝦總動員，虛擬通路冷凍水產商品亮眼

禽流感疫情未歇，消費者轉向購買水產，也帶動網購通路冷凍水產品銷售量。圖：業者提供

禽流感疫情未歇，雞價跌破3成，逼近每斤30元，創下6年來新低，出現崩盤危機，今年疫情延燒長達3周，民眾對於雞肉購買力持續下降；另一方面，卻也帶動冷凍水產商品在網購與電視購物的銷售量。

根據東森購物觀察，冷凍水產的市場潛力自2014年起逐年上升，東森購物與「漁季」品牌廠商合作，近三年來逐步到2016年已做出1.6億元的營收佳績，消費人數自2014年8,552人次上升到2015年的28,177人次，2016年更一口氣上升到86,012人次，客單價也從2015年的1,396元成長到2016年的1,832元。

網購與電視購物販售冷凍魚類的優勢在於組數多、價格划算、品質穩定、真空冷凍包烹飪方便與深海魚種選擇多樣等，深獲家庭主婦歡迎，2016年回購率高達38%，東森購物統計銷售量最佳前三名為挪威鯖魚、格陵蘭真鱈魚與頂級蒲燒鰻魚，以一組24包價格為1,480元的鯖魚為例，每包重160公克的鯖魚只需約62元，相當具價格優勢。

東森購物分析消費者輪廓，發現女性消費者占73%，主要購買力的年齡區間在40歲到69歲，購買地區以雙北市、新竹市、高雄市與南投縣為主力。

東森購物進一步分析，農曆年前為主要銷售旺季；夏天7、8月漁獲量少，市場價格水漲船高，份量大組價格又划算的電視購物水產商品，則是另一個銷售高峰。冬季寒害、颱風等季節風災與食用肉品疫情蔓延時，例如禽流感、口蹄疫甚或是瘦肉精等食安議題備受關注時，消費力就會轉向購買水產商品，令需求瞬間提高，以自上月起蔓延3週的禽流感疫情為觀察至今，東森購物所銷售出的冷凍水產品就成長超過3成以上。

東森購物表示，近年極端氣候變遷與過度捕撈、汙染、棲地破壞，高經濟價值烏魚、白帶魚等數量銳減，而冷凍水產商品能夠以合理價格來補足市場缺口的消費需求，提供來自世界各地的漁獲，例如日本北海道干貝、烏魚子、馬頭魚、野生白帶魚、阿根廷天使紅蝦與深海石狗公等身價不斐的深海魚類。

2017年看好相關市場，東森購物將會擴大「漁季」產品線廣度，將根據消費者需求，與廠商合作開發出更以消費者導向的熟食、零食與冷凍肉品等商品，預估在產品線多樣化的加持下，將突破14萬以上消費人次，業績淨額將達到3億元規模。

(工商)