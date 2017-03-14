謊稱川普朋友 夜闖白宮男子今出庭
美國總統川普上任以來首起白宮遭人闖入案件，嫌犯為26歲越南裔男子強納森．陳(Jonathan Tuan-Anh Tran)，他面對攜帶危險武器進入禁制區域的控罪，排定於今天再度出庭。
特勤官員透露，他上周五深夜被發現時還謊稱是川普總統的朋友，並且跟他約好了要見面，經查並非事實，隨即將他逮捕。
上周五午夜，當總統川普人在白宮時發生了這起入侵事件，這也是川普上任後首宗白宮維安漏洞事故。根據特勤官員表示，26歲的越南裔男子上周五將近午夜時分，從白宮東圍牆翻牆闖入白宮範圍，並一路突破維安防線走到行政居所的南側入口，相當靠近東箱辦公室。當他被一名特勤人員發現時，他謊稱自己是總統川普的朋友，約好了來和他見面。
法庭文件顯示，該男子當時帶著背包，而背包裡有2罐類似催淚彈的武器Mace噴劑，還有一本美國護照、蘋果電腦、一本川普寫的書以及一封給總統的信，信上提到有關俄羅斯駭入美國的議題。
強納森．陳(Jonathan Tuan-Anh Tran)來自加州矽谷城市苗必達市(Milpitas)，是聖荷西州大的畢業生。目前還不清楚他是怎麼從矽谷到白宮的。
他在周末期間遭到收押，他被法庭指派的律師原本要求讓他保釋，不過法官並未批准。強納森．陳當地時間周一預定要出庭對控罪提出抗辯，如果被定罪，最高可處10年徒刑。
(中時電子報)
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