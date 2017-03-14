WBC》慘 委國15投剩4投決戰義

委內瑞拉的水手隊賽揚獎強投F.賀南德茲，因用球數超過50球，須投1休4，今加賽無法上場。（美聯社資料照）

(03:35更新內文)經典賽越打越精彩，今上午9點，委內瑞拉與義大利舉行賽史首見的「加賽」，力爭D組第2名，才能晉級8強。然而委內瑞拉因前幾戰打擊燒光牛棚，帶15名投手，因休息天數、用球數限制和受傷因素，竟只剩4人可用，情勢非常不利。

委內瑞拉今派出班柯莫(Omar Bencomo)先發，他去年在

2A和3A，繳出7勝7負，自責分率3.74的成績。委內瑞拉預賽遭遇義大利，打得驚天動地，耗費4小時43分鐘，延長10局才以11比10，艱苦勝出。兩隊共敲29安、含3發全壘打，動用16投手。

委內瑞拉昨以9比11不敵輸給墨西哥，兩隊和義大利在D組同為1勝2敗，比較失分率（失分除以局數）後，墨西哥遭到淘汰，由委內瑞拉與義大利打加賽決定晉級名額。

(中時電子報)