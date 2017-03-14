衣索比亞垃圾場崩落 已65人活埋致死

我要評比

衣索比亞今天表示，該國最大垃圾場週末期間崩落，造成至少65人喪生。這起悲劇使得一些家庭遭到全員活埋，包括兒童在內。

衣索比亞交通部長倫丘（Negeri Lencho）說，「救難作業仍在進行中，安全人員和救難人員正盡力」找出任何可能生還者，同時也搜尋死者。

倫丘告訴記者，在首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）郊外這座垃圾場進行「大區域」搜尋的警察和消防隊員，全天都發現到死屍。

11日發生的這個災難，使得住在這座柯希（Koshe）垃圾場的數十戶人家住處被夷為平地，當時有部分堆積的垃圾崩落。

阿迪斯阿貝巴交通局長莫吉斯（Dagmawit Moges）說：「死亡人數已達到65名。」

許多死者就住在這座30公頃的垃圾場，以翻找垃圾中的食物和用品為生。1060314

(中央社)