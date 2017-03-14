歐巴馬竊聽川普 白宮顧問：可能用微波爐

歐巴馬被川普指控竊聽，但目前還提不出有效證據。(圖片取自美聯社)

美國總統川普日前指控遭歐巴馬竊聽，引發軒然大波，他的白宮高級顧問康威（Kellyanne Conway）昨天暗示川普被竊聽的可能不只是電話，更語出驚人指廚房裡的微波爐可能也是監視的間諜工具，引發大批網友嘲諷，要川普趕快拔掉插頭。

康威（Kellyanne Conway）在接受訪問時，被問對川普聲稱遭歐巴馬監聽的看法時，暗示歐巴馬可能透過電視，以及在微波爐裡置放針孔攝影機監控。

她表示：「我能說的是，有很多方法可以監視他人。」「你可以透過某人的電話進行竊聽，當然也可以透過他們的電視機，任何方式都可以」。康威還強調「微波爐可以變成攝影機」作為監視裝置，「我們都知道這是現代生活的事實。」

康威這番言論引起大批網友嘲笑，友人力勸川普記得拔掉微波爐插頭，或是乾脆通通丟掉，還有人搞笑說，從現在起，川普微波熱剩菜時，最好先檢查一下頭髮和儀容。

不過，康威說：「答案是我沒有任何證據，我樂見眾院情報委員會進行調查」。她沒有任何證據支持川普指控歐巴馬在競選期間監聽川普，只是指出最近曝光的政府監控方式顯示，歐巴馬可能利用不同的方式。

(中時電子報)