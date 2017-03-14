看好自駕車 英特爾砸巨資買Mobileye
全球半導體龍頭英特爾將投資目光轉向自駕車市場。今天英特爾宣布將以153億美元的巨資，併購以色列公司Mobileye，以此進入自動駕駛汽車市場。
這項併購案包含Mobileye目前在市場有領先地位的軟體資訊，能夠處理從攝影機以及英特爾硬體裝置上各種感應器、資料中心以及其軟體傳送過來資訊。這項併購最大的意義，就是讓客戶端可以在購買全自動駕駛系統時一站搞定。
總部設在以色列的高科技公司Mobileye，以駕駛輔助與防撞擊系統著稱，在全球市場居於主導地位。英特爾的執行長Brian Krzanich今天向員工發出通知時寫道：「這個併購基本上是將自駕車的情報眼睛結合了實際開車的情報頭腦。」
併購案預計在今年年底前完成，英特爾以每股63.54美元的價格購入Mobileye，也使得Mobileye的股價從上周五收盤時的每股47.27美元，到今天暴漲34%。不過英特爾的股價今天則下跌超過2%。
根據估計，英特爾預期在2030年之前，汽車系統、數據和服務市場總值將高達700億美元，這也說明了英特爾為何願意砸巨資收購Mobileye。
(中時電子報)
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