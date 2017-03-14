抗議漠視環保 川普高球場遭人破壞

我要評比

美國警方今天表示，一群環保活躍人士破壞了川普總統在加州南部濱海的豪華高球場，在第5洞附近的草坪刻下了留言。

自稱為「匿名環保集體活躍人士」的這群人，將1卷影片送交「華盛頓郵報」（The Washington Post），畫面中有4人爬上加州蘭喬帕洛斯維第斯（Rancho Palos Verdes）川普國家高球俱樂部（Trump NationalGolf Club）的籬巴。

當地位於洛杉磯市區以南約50公里。

法新社和英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，在這卷64秒的模糊影片中，闖入者穿著深色衣服，並使用園藝工具，在草坪刻下2公尺長的字母，留言是，「再也沒有老虎，再也沒有樹林（諧音伍茲）」。

這些人並向華郵發表聲明稱，此一破壞行為是為了回應川普政府「公然漠視環保」。

這座18洞的高球場名列「高爾夫雜誌」（Golf Magazine）評選的全美100大高球場，以眺望太平洋的壯觀景色知名，總造價2億6400萬美元。

好萊塢某些電影曾在這座球場取景，包括「我的失憶女友」（50 First Dates）和「老闆不是人2」（Horrible Bosses 2）。1060314

(中央社)